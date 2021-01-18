За минулий рік розкрили тільки 10% крадіжок у метро Києва

У Київському метрополітені за минулий рік найбільш поширеними злочинами були крадіжки, перевезення наркотиків та зброї.

Про це свідчить відповідь управління поліції в метрополітені на запит LB.ua.

Як і минулого року, “найпопулярнішими” злочинами на території метро стали ті, які пов'язані з обігом наркотиків - було відкрито 299 кримінальних проваджень, з них розкрили 200 правопорушень (303 зареєстрованих та 166 розкритих у 2019 році).

Крадіжки знову посіли друге місце - зафіксовано 135 випадків, з яких розкрито 13 (288 зареєстрованих та 45 розкритих у 2019 році)

Водночас збільшилась кількість злочинів, пов'язаних зі зброєю - 38 випадків, з яких 31 розкрито (36/38 минулого року).

Окрім цього, було скоєно:

20 легких тілесних ушкоджень, жодне з яких не розкрито

5 хуліганств, з яких 4 розкрито

8 шахрайств, з яких 1 розкрито

3 пограбування, усі розкриті.

Окрім цього, у 2020 році в метрополітені померло 10 осіб, один з яких скоїв самогубство.

Нагадаємо, що у 2020 році київське метро перевезло вдвічі менше пасажирів, ніж рік тому. Це пов'язано з карантином, впровадженим задля запобігання поширенню COVID-19.