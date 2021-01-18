​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
У Маріуполі поліцейський застрелив чоловіка під час затримання
У Маріуполі поліцейський застрелив чоловіка під час затримання
Під Києвом сталася аварія з гелікоптером
Під Києвом сталася аварія з гелікоптером
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Біля берегів Туреччини затонуло судно з українцями, є загиблі (оновлено)
Біля берегів Туреччини затонуло судно з українцями, є загиблі (оновлено)
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
У США відреагували на затримання Навального
У США відреагували на затримання Навального
Голова "Укрзалізниці": моя зарплата становить 625 тис. грн
Голова "Укрзалізниці": моя зарплата становить 625 тис. грн
ГоловнаСуспільствоПодії

За минулий рік розкрили тільки 10% крадіжок у метро Києва

Найбільш поширеним злочином у метрополітені торік стало перевезення наркотичних речовин. 

За минулий рік розкрили тільки 10% крадіжок у метро Києва
Фото: EPA/UPG

У Київському метрополітені за минулий рік найбільш поширеними злочинами були крадіжки, перевезення наркотиків та зброї. 

Про це свідчить відповідь управління поліції в метрополітені на запит LB.ua.

Як і минулого року, “найпопулярнішими” злочинами на території метро стали ті, які пов'язані з обігом наркотиків - було відкрито 299 кримінальних проваджень, з них розкрили 200 правопорушень (303 зареєстрованих та 166 розкритих у 2019 році).

Крадіжки знову посіли друге місце - зафіксовано 135 випадків, з яких розкрито 13 (288 зареєстрованих та 45 розкритих у 2019 році)

Водночас збільшилась кількість злочинів, пов'язаних зі зброєю - 38 випадків, з яких 31 розкрито (36/38 минулого року).

Окрім цього, було скоєно:

  • 20 легких тілесних ушкоджень, жодне з яких не розкрито
  • 5 хуліганств, з яких 4 розкрито
  • 8 шахрайств, з яких 1 розкрито
  • 3 пограбування,  усі розкриті.

Окрім цього, у 2020 році в метрополітені померло 10 осіб, один з яких скоїв самогубство. 

Нагадаємо, що у 2020 році київське метро перевезло вдвічі менше пасажирів, ніж рік тому. Це пов'язано з карантином, впровадженим задля запобігання поширенню COVID-19. 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також