Врятованих із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin українських моряків виписали з лікарні.

Фото: twitter.com/UKRinTR

Фото: twitter.com/UKRinTR

Про це інформує пресслужба посольства Україна в Туреччині.

"Стан здоров’я задовільний - дякуємо лікарям", - сказано в повідомленні в твіттері.

У посольстві додали, що консули готують документи для повернення моряків додому.

Посольство висловило подяку губернаторству Бартина за одяг і взуття для моряків.

Фото: twitter.com/UKRinTR

Фото: twitter.com/UKRinTR

Як повідомлялося, 17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та затонув суховантаж Arvin. Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії.

Суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса із вантажем селітри.

Станом на 10:00 18 січня були знайдені тіла трьох загиблих моряків. Турецька влада повідомляє про шістьох врятованих членів екіпажу (п’ять українців і один росіянин). Пошуки тривають.