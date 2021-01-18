Врятованих із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin українських моряків виписали з лікарні.
Про це інформує пресслужба посольства Україна в Туреччині.
"Стан здоров’я задовільний - дякуємо лікарям", - сказано в повідомленні в твіттері.
У посольстві додали, що консули готують документи для повернення моряків додому.
Посольство висловило подяку губернаторству Бартина за одяг і взуття для моряків.
Як повідомлялося, 17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та затонув суховантаж Arvin. Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії.
Суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса із вантажем селітри.
Станом на 10:00 18 січня були знайдені тіла трьох загиблих моряків. Турецька влада повідомляє про шістьох врятованих членів екіпажу (п’ять українців і один росіянин). Пошуки тривають.