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Знайдено тіла трьох загиблих моряків із суховантажа Arvin

Пошукова операція триває.

Знайдено тіла трьох загиблих моряків із суховантажа Arvin
Фото: ANADOLU AGENCY / Twitter

Станом на 10:00 18 січня знайдені тіла трьох загиблих моряків із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.

Про це інформує пресслужба МЗС України.

За даними зовнішньополітичного відомства, триває процедура ідентифікації загиблих.

Крім цього, турецька влада повідомляє про шістьох врятованих членів екіпажу (п’ять українців і один росіянин). 

"Врятованих осіб було госпіталізовано до місцевої лікарні м. Бартин. Стан їхнього здоров’я задовільний. Очікується, що сьогодні їх буде виписано з лікарні", - сказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, аварія сталася через сильний шторм.

Справа перебуває на особливому контролі МЗС і посольства України в Туреччині.

Як повідомлялося, 17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув суховантаж Arvin. Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії.

Суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса із вантажем селітри.

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