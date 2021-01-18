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У Здолбунові горять склади з тирсою

До гасіння залучені понад 20 рятувальників.

У Здолбунові горять склади з тирсою
Фото: radiotrek.rv.ua

У Здолбунові Рівненської області триває гасіння пожежі на складах з тирсою. Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь.

Про це інформує пресцентр обласного управління ДСНС.

"18 січня о 05:00 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу в місті Здолбунів по вулиці Шевченка. Зайнялося в складській будівлі, що зараз не експлуатується, розміром 150х30 м, де зберігаються рештки тирси та кукурудзи об’ємом приблизно 1000 м.куб", - сказано в повідомленні.

Зважаючи на значне пожежне навантаження, до місця пожежі було направлено чотири відділення бійців ДСНС зі Здолбунова та Рівного. На місці працює 22 вогнеборці.

Наразі пожежу локалізовано. Відкритого вогню немає. Проводяться заходи з ліквідації.

"Жертв та постраждалих немає. Причина та збитки встановлюються", - повідомляють у ДСНС.

Як повідомляли, удень 15 січня в Калуші Івано-Франківської області сталася пожежа на хімічному заводі. Обійшлося без жертв.

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