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На Донбасі окупанти двічі стріляли з гранатометів біля Широкиного

Бойових втрат серед українських військових немає.

На Донбасі окупанти двічі стріляли з гранатометів біля Широкиного
Фото: Макс Левин

Протягом минулої доби, 17 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією збройних формувань.

Пресцентр ООС інформує, що неподалік Широкиного російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

"Бойових втрат серед наших захисників немає", - сказано в повідомленні.

18 січня вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 16 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Окупанти стріляли біля Талаківки, Луганського і Південного. Втрат у лавах українських військових не було.

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