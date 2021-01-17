На Київщині поліція отримала 24 повідомлення про порушення виборчого законодавства

Сьогодні, 17 січня на Київщині поліція задокументувала низку порушень виборчого законодавства під час проведення повторних виборів.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

Станом на 12:00 годину до поліції Київщини надійшло 24 повідомлення, пов’язаних з порушенням виборчого процесу. Поліція провела перевірку, за матеріалами яких складено 8 адміністративних протоколів.

Зокрема, низка повідомлень до поліції надійшла про фотографування виборчих бюлетенів та інші неправомірні дії учасниками виборів.

Поліцейські склали відносно порушників 6 адмінпротоколів – за публічне розголошення виборцем, результатів волевиявлення в приміщенні для голосування (ст. 212-22 Кодексу України про адміністративне правопорушення).

Ще один з жителів міста Бровари в приміщені ДВК ображав учасників виборчого процесу та ще й прийшов до виборчої дільниці без засобів індивідуального захисту. За такі правопорушення працівники поліції склали відносно чоловіка адміністративні протоколи за ст. 173 та за ст. 44-3 КУпАП.

Також триває перевірка про невчасне відкриття виборчої дільниці. Так, одна з ДВК у місті Бровари не відкрилася о 8-й годині ранку, оскільки члени підготовчого засідання не встигли вчасно реєструвати спостерігачів виборчого процесу.

Нагадаємо, 17 січня 2021 року у Борисполі, Броварах (Київська область) та Новгород-Сіверському (Чернігівська область) повторно голосують на виборах міського голови.

У Борисполі призначили повторні вибори у зв’язку зі смертю Анатолія Федорчука, який отримав найбільшу підтримку на виборах 25 жовтня 2020 року.

Вибори в міськраду та мера Броварів визнали незаконними, оскільки була розкрита таємниця голосування.