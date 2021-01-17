На виборах у Броварах поліція зафіксувала ознаки “сітки”, у Борисполі фотографували бюлетені

На одній з дільниць урни не опломбовані пластиковими пломбами, які видали в ТВК.

На повторних виборах міського голови у Броварах поліція зафіксувала ознаки “сітки”.

Про це повідомляє chesno.org з посилання на свого журналіста, який перебуває перебуває на дільниці № 232.

Фото: Сергій Огородник, Рух ЧЕСНО

“За словами одного із спостерігачів, жінка залишалася тривалий час на дільниці, віталася і відмічала прізвища виборців на аркуші паперу, який мала з собою. Офіцер поліції зі слідчо-оперативної групи підтвердив нам цю інформацію. Список з відмітками вилучений і подію зареєстрували як правопорушення”, – йдеться у повідомленні.

На цій же дільниці затримали чоловіка, який фотографував свій бюлетень. За адресою чоловіка, який встиг відправити бюлетень, прописано 36 виборців.

На ДВК № 233 також підтвердили, що виборець сфотографував свій бюлетень.

Також факти фотографування бюлетенів зафіксовані на виборах у Борисполі (193 та 213 дільниці).

Рух ЧЕСНО виявив, що на цій дільниці урни не опломбовані пластиковими пломбами, які видали в ТВК.

Фото: Сергій Огородник, Рух ЧЕСНО

“Голова комісії пояснила, що вони нібито випадково замкнули пластикові пломби в сейфі, коли пломбували урни паперовими наліпками із печатками. На дільниці просто над столами, де видають бюлетені висить банер із ознаками прихованої агітації”, - додав кореспондент.

На цьому банері яскраво виділене слово “Єднає”. Чинний міський голова балотується від партії “Єдність Ігоря Сапожка” і веде свою команду.

Нагадаємо, 17 січня 2021 року у Борисполі, Броварах (Київська область) та Новгород-Сіверському (Чернігівська область) повторно голосують на виборах міського голови.

У Борисполі призначили повторні вибори у зв’язку зі смертю Анатолія Федорчука, який отримав найбільшу підтримку на виборах 25 жовтня 2020 року.

Вибори в міськраду та мера Броварів визнали незаконними, оскільки була розкрита таємниця голосування.