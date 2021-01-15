У МЗС України відповіли на ультиматум Додіка щодо подарованої Лаврову ікони

В Україні не сприймають мови умов і ультиматумів від члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка.

Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Те, що ікона походить з української території, - це безперечний факт. Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження у справі незаконного вивезення. Ми чекаємо, що боснійсько-герцеговинська сторона не використовуватиме ікону у внутрішньополітичній боротьбі, а надаватиме сприяння у рамках кримінального розслідування й експертизи та в її якнайшвидшому поверненні в Україну", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна".

Спікер нагадав, що Україна та Боснія і Герцеговина є державами-учасницями Конвенції від 1970 року про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та переданню права власності на культурні цінності.

"Відповідно до статті 7, держави-учасниці цієї конвенції зобов'язуються забороняти ввезення культурних цінностей, викрадених із музею або релігійної та світської історичної пам'ятки, а також на вимогу іншої держави-учасниці здійснювати відповідні кроки для виявлення і повернення будь-якої такої культурної цінності", - зазначив він.

Як повідомляли, голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік назвав умову повернення до України ікони, подарованої російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову. За його словами, 300-річну ікону Святого Миколая віддадуть, якщо Київ доведе, що шукав її раніше.

Нагадаємо, що 14 грудня Додік подарував Лаврову 300-літню ікону, яку, імовірно, вивезли з Луганська. Як писали місцеві ЗМІ, на підтвердження автентичності ікони показали офіційну печатку на звороті. На ній вказано, що картина була власністю Української РСР. У Міністерстві культури та інформполітики України повідомили, що печатка на іконі свідчить, що вона є власністю України. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музеї.

Посольство України в Боснії і Герцеговині 16 грудня направило офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію та пояснити, що це за ікона та як вона потрапила у Боснію і Герцеговину.

18 грудня прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу за фактом передачі української ікони Лаврову.

25 грудня подаровану російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову ікону з українською печаткою повернули на територію Боснії і Герцоговини.

За даними ЗМІ, українську ікону вивезли з Донбасу через Росію та Сербію.

Раніше Офіс сербського члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка поінформував посольство України в Боснії і Герцеговині про те, що ікона Святого Миколая, яку політик подарував главі МЗС Росії Сергію Лаврову, нібито "перебувала у володінні сім’ї з Республіки Сербської" і є "родинною іконою".

У МЗС України зазначили, що ніяких підтверджувальних документів про законність переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини надано не було. Таким чином, питання про справжні обставини потрапляння артефакта в Боснію і Герцеговину та шляхи набуття його у власність залишається відкритим.

5 січня Додік заявив, що поверне викрадену в Луганську ікону тим, від кого її отримав.

6 січня голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що "пан Додік продовжує брехати, перевершуючи своїх старших друзів". Україна надалі вимагає повернення викраденої в Луганську ікони.

Вартість 300-річної позолоченої ікони з Луганська може становити 12,5 млн євро.