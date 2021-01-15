Комісія з грального бізнесу відхилила всі подані заявки на отримання ліцензій

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей залишила без розгляду всі подані заявки на отримання ліцензій на надання послуг проведення і організації азартних ігор.

Причина - неправильне оформлення документів, повідомляється у рішеннях комісії від 11 січня.

З оприлюднених на сайті комісії документів випливає, що заявки на провадження діяльності з організації і проведення азартних ігор у мережі Інтернет подавали ТОВ "Геймдев", ТОВ "Фан гейм", ТОВ "Спейсикс".

На проведення і організацію азартних ігор офлайн претендували ТОВ "Імперія азарту", ТОВ "Волна 4444".

Нагадаємо, 21 липня Рада розблокувала підписання закону про легалізацію грального бізнесу. Очікувалось, що президент накладе вето на законопроєкт, аби його відправили на доопрацювання через колізію з правками.

11 серпня президент підписав закон про гральний бізнес.

Закон передбачає встановлення правил і вимог до легальної роботи казино та гральних автоматів. Передбачається, що ліцензія на казино в Києві коштуватиме не менш ніж 60 тис. мінімальних зарплат, тобто майже 280 млн гривень. У інших містах вона коштуватиме приблизно 141 млн. Вона буде діяти 5 років, потім її треба буде оновлювати. За рахунок сплати за ліцензії планують компенсувати недонадходження в бюджет.

Власники гральних автоматів будуть сплачувати щороку приблизно 29 тис. гривень. Закон не розглядає як азартні ігри лотереї, спортивний покер, більярд і боулінг.

У жовтні Кабмін призначив головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він має досвід та знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на "Іграх Нескорених" в Нідерландах.

Гральний бізнес в Україні був офіційно заборонений протягом 11 років. У першому читанні Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу ще 16 січня 2020. Документ передбачав розміщення казино в п'ятизіркових готелях, а гральних автоматів - у готелях 3-5 зірок.