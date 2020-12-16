Гральний бізнес звернувся до парламенту щодо звільнення його на 4 роки від оподаткування, - Соболєв

Гральна бізнес вимагає привілеїв за рахунок місцевих громад. На цьому наголосив заступник голови партії «Батьківщина» Сергій Соболєв під час виступу у Верховній Раді.

Політик зауважив, що вчорашнє рішення парламенту фактично дає можливість планувати бюджети місцевих рад щойно буде підписано Бюджетний кодекс і закон про бюджет.

«Вчора була зроблена неймовірна подія, коли фактично від чверті до половини бюджету тепер буде формуватися за рахунок гарантованих надходжень до місцевого бюджету. Фракція «Батьківщина» виставляла це як ключову вимогу в Бюджетному кодексі, і те, що ми отримали таку можливість і надали таку можливість місцевим бюджетам, – це фактично завершення бюджетної децентралізації й можливості розпорядження коштами безпосередньо на місцях, а не планування цих коштів із центру», – зазначив Сергій Соболєв.

Утім, обурився політик, у бюджетному кодексі пройшла норма, коли так звана плата від ліцензій за гральний бізнес буде залишатися лише в центральному бюджеті.

«Я хочу нагадати, як апологети грального бізнесу та казино в цій сесійній залі пробували залучитися підтримкою мерів та місцевих депутатів, розказуючи, що 10% від доходів казино та грального бізнесу буде залишатися на місцях. Так от вчора вони збрехали навіть в цьому, залишивши ці кошти в центральному бюджеті. Місцевим радам вони залишають наркопритони, які будуть розповсюджуватися біля гральних закладів та казино, місцевим бюджетам вони залишають лікування залежних від цієї страшної хвороби, місцевим бюджетам вони залишають розгул злочинності, який треба буде зупиняти за рахунок місцевих бюджетів, а так звані кошти вони будуть концентрувати в центральному бюджеті», – застеріг Сергій Соболєв.

Політик також зауважив, що так звана асоціація грального бізнесу звернулася до парламенту підтримати законопроєкт, у якому гральний бізнес на чотири роки звільняється від оподаткування.

«Найважчий» бізнес в Україні. Я подивлюся, як парламент буде за це голосувати, ті, хто розказували про мільярдні доходи в бюджеті. Ми не маємо цього дозволити», – запевнив Сергій Соболєв.