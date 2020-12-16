Кто оплатит бюджет-2021?

Фото: Финансы Украины

Действительно, ряд заложенных значений на следующий год вселяют если не настоящий оптимизм, то повод для надежды. Это в первую очередь и рекордные доходы государственного бюджета, которые составят 1,071 трлн. гривен, и рост минимальной зарплаты до 6500 гривен, и ожидаемый рост ВВП до 4,6%. При этом дефицит бюджета 2021 будет на высоком уровне (6% ВВП) , но все же меньше чем в 2020 году (7,5% ВВП). На первый взгляд все хорошо, экономика растёт, зарплаты растут, долги падают. Но все ли обстоит таким образом, как изложено на бумаге?

Пару слов о дефиците:

В 2020 году дефицит бюджета составил рекордные 298 млрд. гривен, на 2021 год ожидается 270 млрд. гривен. В относительных показателях это составляет соответственно 7,5% и 6% ВВП. Это крайне значительные суммы, особенно учитывая, что бюджетные правила запрещают устанавливать уровень дефицита государственного бюджета более 3% ВВП. Но в то же время на 2020 год сделали исключения из-за охватившей весь мир и, в том числе Украину, пандемию коронавируса, которая привела к практически полной остановке экономики страны. Очевидно, что исключение решили оставить и на 2021 год.

Откуда возьмут доходы?

Запланированный рост доходов бюджета на 2021 составит 9,4%. За счёт чего?

Хорошей новостью тут можно считать заявление министра финансов Сергея Марченко, который решил обратить внимание правительства на борьбу с НДС схемами. По словам главы минфина, они видят значительный потенциал детенизации при помощи эффективного администрирования НДС, а также борьбы со скрутками и прочими схемами минимизации.

На мой взгляд, тут стоит задать вопрос о причинах начала борьбы с НДС скрутками только с 2021 года, хотя эта схема минимизации в стране работает уже достаточно давно. При этом, у правительства явно расходятся слова с делами. Под лозунгами борьбы с детенизацией и ухода бизнеса от уплаты налогов, мы уже довольно длительное время наблюдаем, как наше правительство планирует в очередной раз «озадачить» малый и средний бизнес фискальными регистраторами и большими штрафами.

Кстати, о «простых людях» тоже не забыли. В следующем году запланирован рост минимальной зарплаты. Если сейчас она составляет 5000 грн, то уже через две недели будет 6000 грн., а с 1-го июля 6500 грн.

Отличная новость для наёмных сотрудников, и не очень хорошая для работодателей. Согласно текущего законодательства с зарплаты выплачивается 3 вида налогов: военный сбор 1,5%, налог на доходы физических лиц 18% и единый социальный взнос 22%. Всего вместе с зарплаты каждого работника удерживается 41,5% налогов.

Таким образом если в 2020 году для выплаты минимальной зарплаты нужно заплатить 2075 грн. налогов, то с января 2021 года эта сумма составит 2490 грн. налогов, а с 1-го июля 2697,5 грн.. Т.е. сумма удерживаемых налогов увеличивается на 30%. Часть из них это налог на доходы физических лиц, который является второй по величине доходной статьёй бюджета. Наверняка 30% рост заложен на тот случай, если НДС не получится. Чем будет компенсировать рост зарплат и налогов бизнес, в условиях крайне низкой покупательной способности, а также периодических «локдаунов» в разных формах – неясно.

Ещё один источник роста доходов министерство финансов видит значительном увеличении поступлений от акциза и ренты. Связано это с увеличением акцизной ставки на 11,6% алкогольные напитки. Перечень табачных изделий будет расширен за счёт включения жидкостей для электронных сигарет. В конечном итоге, увеличение акциза приведёт к очередному росту цены для конечного покупателя, то есть для нас с вами.

Также будет повышен экологический налог. За выбросы двуокиси углерода в 3 раза. За сбросы в водные объекты в 10 раз. Повышение экологического налога произойдёт поэтапно и будет растянуто до 2024 года за загрязнение воздуха и до 2029 года за сбросы в воду. Но в любом случае, это создаст дополнительное налоговое давление на украинских производителей.

Резюмируя доходную часть, можно сказать, что в следующем году государственные расходы, в первую очередь, оплатят обычные граждане, малый и средний бизнес. Во вторую очередь производственные предприятия. Ну и в конце, государственные органы благодаря своей эффективной работе в борьбе со схемами. Наверное.

На что уйдут наши с вами деньги?

В расходах, в принципе ничего удивительного не заложено.

Основные статьи затрат – социальная защита, правоохранительные органы, образование, медицина. Стоит отметить рекордный рост расходов на спорт, они вырастут практически в 3 раза.

Позитивной новостью тут является рост расходов на образование и медицину. При этом расходы в здравоохранение увеличивают на треть, до 123,4 млрд. гривен из них закладывают 2,6 млрд гривен на покупку вакцины от коронавируса. Закупают вакцину в количестве 7,5 млн. Доз и только для групп риска. Остальные желающие будут покупать её за свой счёт. Сколько будет желающих купить вакцину сказать сложно, но в условиях тотального безденежья, наверное немного.

Огорчает достаточно слабая поддержка бизнеса в 2021 году. Всего 2 млрд. грн. Заложено на знаменитую программу 5-7-9% и 10 млрд. грн. на портфельные гарантии. Насколько это поможет бизнесу можно судить из текущей статистики того же минфина: с момента старта программы было выдано 6599 кредитов на сумму 15,295 млрд. грн. Напомню, что только зарегистрированных ФОПов в Украине 1,885 млн.. Очевидно, что поддержку бизнеса в стране сворачивают, даже не самые популярные «5-7-9%». За счёт чего правительство ожидает рост ВВП в 4,6% – неясно.

Выводы

В сентябре, Сергей Марченко, министр финансов заявил, что проект бюджета максимально реалистичный. Также проект называли «бюджетом возможностей для развития».

На мой взгляд, возможностей для развития заложено крайне мало, а нам всем нужно лишь надеяться.

Надеяться на то, что бизнес выдержит возросшую налоговую нагрузку и найдёт возможности продолжать работу в следующем году. Надеяться, что правительство все таки начнёт активно бороться со скрутками по НДС, а не с ФОПами. И конечно же надеяться что МВФ нам даст очередной транш на покрытие дефицита бюджета.