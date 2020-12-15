Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям

Також передбачається створення спецфонду для фінансування безкоштовної вакцинації і додаткових доплат медикам.

Верховна Рада України на засіданні 15 грудня ухвалила в цілому проєкт бюджету на 2021 рік.

Проєкт доповідав міністр фінансів Сергій Марченко. Також був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За документ в цілому проголосували 289 нардепів. З них - 225 від "Слуги народу", 12 "Батьківщини", 21 "За майбутнє", 20 "Довіри" і 11 позафракційних.

"Бюджет наступного року - наша дорожня картка. При підготовці ми грунтовно опрацювали близько 2500 правок нардепів. Ураховано парламентські пропозиції на суму 14 млрд гривень. Дефіцит сектору загальнодержавного управління щодо ВВП зменшується з 5,8% до 5,24%, дефіцит бюджету з 6% до 5,5% і становить 246,6 млрд. Ми знизили дефіцит бюджету на 23, 3 млрд гривень", - повідомив він.

Між першим і другим читаннями уряд збільшив прогнозовані доходи на 21 млрд грн – з 1071 млрд грн до 1092 млрд грн. Видатки встановлені на рівні 1347 млрд грн.

Цієї суми достатньо для фінансування усіх пріоритетних напрямків, запевнив міністр. Передбачено зростання видатків на охорону здоров'я, закупівлю вакцин від ковіду, індексацію пенсій та доплат для пенсіонерів віком старше 75, підвищення зарплат лікарям на 30% та вчителям на 26%.

Видатки на Офіс президента, які викликали суперечки, між першим і другим читанням скоротили на 273 млн гривень. З пенсійного фонду забрали 8 млрд, з освіти між першим і другим читанням урізали більше 4 млрд. Також бюджет підвищує податки для ФОП. Зарплати службовцям ЗСУ не піднімають.

Бюджетом передбачено створення спеціального Фонду (як ковідний цього року) для видатків на доплати медикам і безкоштовну вакцинацію.

Зарплати вчителям планують підвищити так: учителі без категорії (після університету) будуть отримувати 9511 (зараз більше 7000), вчителі вищої категорії зараз отримують 10 600, будуть 13 400.

Підвищення мінімальної зарплати відбуватиметься у два етапи: з січня до 6000 гривень, з грудня (спочатку планували з липня - до 6500.

У бюджет також включили збереження 13,44% акцизу на постійній основі в місцевих бюджетах.

Бюджетний комітет рекомендував внести узгодження та ухвалити закон у другому читанні та в цілому з додатковими уточненнями та доповненнями.

Перед розглядом спікер Дмитро Разумков оголосив 15-хвилинну перерву, щоб узгодити проєкт бюджету з правками до Бюджетного кодексу, ухваленими на засіданні. Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram повідомив, що парламентарі проголосували за ще одну правку до кодексу щодо акцизів, і ця правка не узгоджується з уже прийнятою.

Після повернення з перерви нардепи проголосували за ще одну перерву у пленарному засіданні до 16:00, адже процес узгодження бюджетного проєкту з правками до Бюджетного кодексу зайняв більше часу, ніж планувалося. Втім розгляд проєкту почався тільки о 17:25.

Нагадаємо, що 13 вересня Кабінет міністрів схвалив на позачерговому засіданні проект Держбюджету на 2021-й рік.

Під час презентації проєкту бюджету в парламенті 18 вересня міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що бюджет базується на програмі Кабміну та стратегічних цілях, визначених президентом. Міністр вважає, що запланований на 2021 рік бюджетний дефіцит 6% ВВП є виправданим, помірним та відповідає загальносвітовим тенденціям.

5 листопада Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила в першому читанні проєкту державного бюджету на 2021 рік. Парламент проголосував за постанову про висновки та пропозиції, які має врахувати до другого читання уряд.

Проєкт до другого читання Кабмін схвалив 26 листопада. Уряд переніс дату підвищення мінімальної зарплати до 6500 на грудень 2021. Спочатку в планах уряду було підвищити "мінімалку" до 6500 з липня 2021.

28 листопада Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада розгляне проєкт Державного бюджету на 2021 рік на позачерговому засіданні після 7 грудня.

Спікер парламенту Дмитро Разумков припускав, що бюджет розглядатимуть або наступного пленарного тижня (з 15 грудня), або на позачерговому засіданні.