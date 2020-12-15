Понад 33 тисячі українців подали заяви на отримання матеріальної допомоги ФОПам у мобільному застосунку "Дія".

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової політики.

"З моменту запуску послуги "Одноразова матеріальна допомога ФОПам та найманим працівникам" сотні тисяч користувачів одночасно намагаються подати заяву. Зараз маємо понад 1000 запитів в секунду. Це вплинуло на стабільність роботи застосунку і порталу Дія", - йдеться у повідомленні.

Подати заяву на отримання допомоги можна з 14 до 31 грудня включно.

У Мінцифри наголошують, що отримати виплату можна лише через "Дію". "Не ведіться на фейкові новини, шахраїв та сервіси, які пропонують перерахувати гроші, щоб отримати виплату. Не передавайте свої дані третім особам", - закликають у міністерстві.

"Усі виплати будуть проведені до 31 грудня. Щоб отримати кошти, необхідно вказати IBAN свого особистого гривневого рахунку. Після заповнення заявки кілька секунд триватиме перевірка даних. Далі інформація надійде на обробку до Пенсійного фонду України", - наголошують у Мінцифри.

Нагадаємо, 9 грудня Кабінет міністрів повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня. Також до березня продовжили режим надзвичайної ситуації. Президент Володимир Зеленський підписав закони про допомогу бізнесу.

ФОПам, які постраждали через карантин, держава виплатить по 8 тис. грн і компенсує витрати по сплаті ЄСВ за найманих працівників. Бізнес також отримає податкові канікули та списання до 3 тис. боргів зі сплати податків.

Як повідомляли, одноразову допомогу у 8 тис. грн отримають близько 1,7 млн українців, які втратили частину зарплати або доходу через запровадження карантину.