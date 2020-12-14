Суд заборонив Лагуну виїжджати з України до погашення боргу перед Ощадбанком

Київський апеляційний суд обмежив колишнього мажоритарного акціонера Дельта Банку Миколу Лагуна в праві виїзду за межі України до погашення боргу перед Ощадбанком на 948 млн гривень, 111,8 млн дол, 12,45 млн євро.

Про це повідомляє Finbalance.

11 жовтня 2017 Верховний Суд виніс рішення про стягнення цієї заборгованості з Лагуна як поручителя Дельта Банку перед Ощадбанком за договорами про коррахунки (справа №757/22651/15-ц). Відповідно до судових матеріалів, держвиконавець зазначав, що боржник "ухиляється від виконання судового рішення, а також вчиняє дії, що ускладнюють та унеможливлюють його виконання".

Ощадбанк зауважував, що за боржником зареєстровано нерухоме майно, але воно знаходиться в іпотеці НБУ, Укрексімбанку та Укрсоцбанку.

У 2019 році Печерський райсуд Києва на вимогу Ощадбанку накладав арешт на автомобіль Porsche (2004 року випуску), який Лагун продав.

У березні 2020 року Господарський суд Києва відмовився задовольнити позов Лагуна до Ощадбанку про визнання недійсним договору поруки за борговими зобов’язаннями Дельта Банку. Свій позов Лагун обгрунтовував тим, що договір поруки був укладений "під впливом тяжкої для нього обставини та вкрай на невигідних умовах".

Ощадбанк тоді констатував, що з моменту ухвалення судом рішення про стягнення з поручителя заборгованості не надійшло жодних коштів у рахунок погашення боргу.

Нагадаємо, 15 грудня 2010 року Дельта Банк і Ощадбанк уклали два договори про відкриття і ведення кореспондентських рахунків. Згодом за цими договорами утворилася заборгованість перед Ощадбанком на 948 млн грн, $111,8 млн і 12,5 млн євро (всього близько 4,2 млрд грн).

У червні 2015 року Ощадбанк звернувся до суду з позовом до Лагуна як поручителя за невиконаними зобов'язаннями. Суд відмовив бізнесмену в задоволенні зустрічного позову, в якому він просив визнати нечинним договір поруки.

У березні 2016 року банк виграв у Печерському райсуді Києва, 5 жовтня 2016 року - в Апеляційному суді Києва. Але Вищий спецсуд 15 лютого 2017 року скасував рішення судів попередніх інстанцій і поручительство Лагуна перед Ощадбанком.

У травні 2020 року ФГВФО заявив, що судитиметься із колишніми власниками Дельта Банку.

Дельта Банк перед банкрутство входив у топ-5 найбільших банків України.