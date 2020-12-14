Відсьогодні "Дія" приймає заявки на отримання 8 тисяч допомоги від держави

Відсьогодні портал "Дія" почав приймати заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Наймані працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня", - написав глава уряду.

За його словами, за перші 10 годин роботи послугою скористалися понад 5000 осіб.

"Заповнення заяви займе не більше 5 хвилин, а гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок після перевірки даних. Уряд робить усе, аби кошти кожному надійшли якнайшвидше", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, 12 грудня Пенсійний фонд України оприлюднив пам’ятку для отримання одноразової виплати 8 тисяч гривень відповідно до закону, ухваленого Радою 4 грудня.

4 грудня Верховна Рада підтримала в першому читанні та в цілому проєкт закону президента “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (№4429). Це, зокрема, одноразова матеріальна допомога в розмірі 8000 гривень.