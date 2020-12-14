До України з першим візитом прибув директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Клюге

Ганс Клюге зустрінеться з міністрами охорони здоров'я та зовнішніх справ, а також главою уряду.

До Києва з триденним візитом прибув директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Ганс Клюге.

Це його перший офіційний візит в Україну після початку роботи на посаді регіонального директора 1 лютого 2020 року, повідомили у пресслужбі ВООЗ.

Ганс Клюге планує обговорити загальну співпрацю уряду України та ВООЗ, реагування на COVID-19, реформи охорони здоров'я, імунізацію та інші питання розвитку та охорони здоров'я з представниками уряду України.

Ганс Клюге (у центрі) під час візиту в Україну

Клюге планує зустрітися, зокрема, з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, головою МЗС Дмитром Кулебою.

"Візит регіонального директора ВООЗ в Україну у ключовий час наприкінці 2020 року важливий для обговорення ситуації зі спалахом COVID-19, а також питань охорони здоров’я та розвитку, для їх вирішення та інвестування у відновлення", – зазначила голова офісу ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт.

Місія доктора Клюге розпочнеться з візиту до Київської обласної лабораторії, де проводять тестування на COVID-19, центру первинної медико-санітарної допомоги та зустрічі з медичними працівниками, які одужали від COVID-19.

Нагадаємо, днями Всесвітня організація охорони здоров'я посилила правила носіння масок під час пандемії. В оновленому керівництві з використання медичних масок під час поширення коронавірусу рекомендовано носити маски всередині і поза приміщеннями, якщо при цьому неможливо дотримуватися соціальної дистанції.

У листопаді Ганс Клюге заявляв, що країни Європи можуть уникнути введення режиму ізоляції за умови, що більшість жителів будуть носити маски.