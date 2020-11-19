ВООЗ: якщо 95% людей носитимуть маски, необхідності у локдаунах не буде

Закриття шкіл також не є ефективним заходом у боротьбі з коронавірусом.

Країни Європи можуть уникнути введення режиму ізоляції за умови, що більшість жителів будуть носити маски.

Про це заявив голова європейського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, передає "Інтерфакас-Україна".

"Введення локдаунів можна уникнути, я дотримуюся позиції, що локдауни - це крайні заходи. Якщо використання масок досягне 95%, необхідності у карантинах не буде", - сказав Клюге.

Він також зазначив, що закриття шкіл не є ефективним заходом у боротьбі з коронавірусом, оскільки діти та підлітки не сприяють поширенню COVID-19. Тому початкові школи в Європі повинні продовжувати роботу в очному режимі.

Раніше головний епідеміолог США припустив, що маски можуть захистити від COVID-19 краще від вакцини.

Нагадаємо, зараз у зв'язку із другою хвилею коронавінуса, у країнах Європи повертають карантинні обмеження. Так, з 30 жовтня у Франції ввели режим ізоляції. Карантинні обмеження дозволяють працювати тільки певним магазинам (супермаркети, продуктові магазини і аптеки). При цьому навіть супермаркетам забороняється продавати "другорядні" товари, які не є товарами першої необхідності. Обмеження триватимуть до 1 грудня, хоча існує ймовірність, що локдаун продовжать.

З початку листопада нові, більш жорсткі обмеження, діють у Німеччині - закриті музеї та театри, спортзали й басейни, не працюють бари і ресторани, їжу можна купити тільки "на виніс". Не працюватимуть традиційні різдвяні ярмарки, які зазвичай відкриваються у листопаді.

Полегшений варіант режиму самоізоляції з 5 листопада діє у Великій Британії. Він триватиме як мінімум до 2 грудня. У цей період жителям країни дозволено залишати будинки тільки в разі потреби - для поїздок на роботу, навчання або для здійснення покупок у продовольчих магазинах. Прогулянки теж дозволені. Бари і ресторани працюють лише "на виніс". Призупинили роботу магазини, за винятком продуктових, перукарні, салони краси. Школи, коледжі та університети продовжують працювати.

В Україні введено так званий "карантин вихідного дня". Протиепідемічні заходи посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Також уряд скасував адаптивний карантин. Однак, на думку експертів, без запровадження місячного локдауну змінити ситуацію на краще не вдасться.