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ВООЗ: якщо 95% людей носитимуть маски, необхідності у локдаунах не буде

Закриття шкіл також не є ефективним заходом у боротьбі з коронавірусом.

ВООЗ: якщо 95% людей носитимуть маски, необхідності у локдаунах не буде
Фото: Макс Требухов

Країни Європи можуть уникнути введення режиму ізоляції за умови, що більшість жителів будуть носити маски.

Про це заявив голова європейського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, передає "Інтерфакас-Україна".

"Введення локдаунів можна уникнути, я дотримуюся позиції, що локдауни - це крайні заходи. Якщо використання масок досягне 95%, необхідності у карантинах не буде", - сказав Клюге.

Він також зазначив, що закриття шкіл не є ефективним заходом у боротьбі з коронавірусом, оскільки діти та підлітки не сприяють поширенню COVID-19. Тому початкові школи в Європі повинні продовжувати роботу в очному режимі.

Раніше головний епідеміолог США припустив, що маски можуть захистити від COVID-19 краще від вакцини.

Нагадаємо, зараз у зв'язку із другою хвилею коронавінуса, у країнах Європи повертають карантинні обмеження. Так, з 30 жовтня у Франції ввели режим ізоляції. Карантинні обмеження  дозволяють працювати тільки певним магазинам (супермаркети, продуктові магазини і аптеки). При цьому навіть супермаркетам забороняється продавати "другорядні" товари, які не є товарами першої необхідності.  Обмеження триватимуть до 1 грудня, хоча існує ймовірність, що локдаун продовжать.

З початку листопада нові, більш жорсткі обмеження, діють у Німеччині - закриті музеї та театри, спортзали й басейни, не працюють бари і ресторани, їжу можна купити тільки "на виніс". Не працюватимуть традиційні різдвяні ярмарки, які зазвичай відкриваються у листопаді.

Полегшений варіант режиму самоізоляції з 5 листопада діє у Великій Британії. Він триватиме як мінімум до 2 грудня. У цей період жителям країни дозволено залишати будинки тільки в разі потреби - для поїздок на роботу, навчання або для здійснення покупок у продовольчих магазинах. Прогулянки теж дозволені. Бари і ресторани працюють лише "на виніс". Призупинили роботу магазини, за винятком продуктових, перукарні, салони краси. Школи, коледжі та університети продовжують працювати.

В Україні введено так званий "карантин вихідного дня".  Протиепідемічні заходи  посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка.  Також уряд скасував адаптивний карантин. Однак, на думку експертів, без запровадження місячного локдауну змінити ситуацію на краще не вдасться.

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