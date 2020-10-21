Чехія повернула "масковий режим" і не виключає закриття магазинів та перукарень

Уряд Чехії знову зобов’язав мешканців носити маски у громадських місцях і надворі для протидії поширенню коронавірусу.

Про це повідомило видання Novinky.

Так, віднині маски стануть обов’язковими у громадських місцях на вулиці, а також у приміщеннях, де неможливо дотримуватися двометрової дистанції. Водночас носити маски не обов'язково, якщо люди перебувають на вулиці з членами родини, з якими живуть разом.

Зобов’язання носити маски також поширили і на автомобілі. Раніше ця вимога діяла лише стосовно громадського транспорту.

Міністр охорони здоров’я Роман Примула також не виключає, що в країні запровадять нові заходи - можуть закрити магазини, які не продають товарів першої необхідності, та перукарні. Також розглядають можливість введення обмежень на пересування громадян, але про повну заборону виходити з дому поки що не йдеться.

Нагадаємо, 20 жовтня в Чехії зареєстрували 11 984 нові випадки COVID-19, з них понад 1500 - у Празі.

18 жовтня у cтолиці Чехії відкрили перший готель, який прийматиме тільки хворих на коронавірус. З 5 жовтня в країні діє надзвичайний стан.