Засуджений за вбивство журналістки на субмарині данський винахідник намагався втекти з в'язниці

Йому вдалося відбігти на кілометр від в'язниці.

У Данії засуджений за вбивство журналістки Кім Валль винахідник Петер Мадсен намагався утекти з в'язниці.

Поліції вдалося оточити його та затримати, повідомляє Ekstra Bladet.

Чоловік відбуває довічне ув'язнення в одній з найбільш суворих в'язниць - Хердвестер. У ній утримують найнебезпечніших злочинців. Місцеві ЗМІ повідомляють, що Мадсен погрожував підірвати бомбу, і таким чином йому вдалося вийти за межі в'язниці.

Він встиг відбігти приблизно на кілометр, але поліція розпочала спецоперацію із затримання. Наразі Мадсена повернули до в'язниці.

Фото: Kenneth Meyer, ekstrabladet.dk Затримання Мадсена

Нагадаємо, що в серпні 2017 року шведська журналістка Кім Вааль зникла після того, як вирушила брати інтерв'ю з Мадсеном на його підводний човен. Через добу стало відомо, що субмарина затонула, Мадсена з води витягли рятувальники.

Він стверджував, що висадив дівчину на одному з островів. Коли рятувальники знайшли фрагменти тіла журналістки, винахідник заявив, буцімто дівчина загинула внаслідок нещасного випадку, а він просто викинув її тіло за борт. Проте згодом він зізнався, що розчленував її, хоча заперечував, що убив. За його словами, дівчина отруїлася чадним газом на борту субмарини. До цього він говорив, що вона нібито ударилася головою об люк. При цьому експертиза довела, що характер ушкоджень на підводному човні дозволяв зробити висновок, що затопили його навмисне.

Лише в листопаді рятувальники знайшли всі фрагменти тіла дівчини.

30-річна Кім Валль співпрацювала з Guardian і New York Times. Вона писала матеріали про екологію, дипломатію і фемінізм.

У 2018 році Петера Мадсена засудили до довічного ув'язнення за вбивство.