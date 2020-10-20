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Мін'юст США подав антимонопольний позов проти Google

На думку відомства, компанія Google обмежує конкурентів, укладаючи договори на встановлення пошуковика Google за умовчанням.

Мін'юст США подав антимонопольний позов проти Google
Фото: Depositphotos/guynamedjames

Міністерство юстиції США подало антимонопольний позов проти компанії Google.

Про це повідомляє "Голос Америки".

В рамках розгляду позову Мін'юст доводитиме, що Google використовує домінуюче становище на ринку, щоб захистити свою монополію серед пошукових систем. Зазначається, що на Google припадає близько 80% всіх пошукових запитів в США.

На думку Мін'юсту, Google обмежує конкурентів, укладаючи договори з виробниками смартфонів, операторами телефонного зв'язку та браузерами на встановлення Google в якості пошукової системи за умовчанням.

"Обмежений доступ конкурентів до трафіку означає, що американським споживачам в переважній більшості доступна реклама, яку пропонує їм Google", - зазначається у повідомленні.

Це перший антимонопольний позов подібного масштабу до компанії. До позову федерального уряду приєдналися 11 штатів.

Представник Google назвала позов "докорінно неправильним".

"Люди користуються Google, тому що це їх вибір, а не тому, що їх хтось змушує це робити або вони не можуть знайти альтернативу", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, у вересні більше десятка розробників мобільних сервісів та додатків об'єдналися для боротьби з монополією Apple та Google.

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