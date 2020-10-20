Мін'юст США подав антимонопольний позов проти Google

На думку відомства, компанія Google обмежує конкурентів, укладаючи договори на встановлення пошуковика Google за умовчанням.

Міністерство юстиції США подало антимонопольний позов проти компанії Google.

Про це повідомляє "Голос Америки".

В рамках розгляду позову Мін'юст доводитиме, що Google використовує домінуюче становище на ринку, щоб захистити свою монополію серед пошукових систем. Зазначається, що на Google припадає близько 80% всіх пошукових запитів в США.

На думку Мін'юсту, Google обмежує конкурентів, укладаючи договори з виробниками смартфонів, операторами телефонного зв'язку та браузерами на встановлення Google в якості пошукової системи за умовчанням.

"Обмежений доступ конкурентів до трафіку означає, що американським споживачам в переважній більшості доступна реклама, яку пропонує їм Google", - зазначається у повідомленні.

Це перший антимонопольний позов подібного масштабу до компанії. До позову федерального уряду приєдналися 11 штатів.

Представник Google назвала позов "докорінно неправильним".

"Люди користуються Google, тому що це їх вибір, а не тому, що їх хтось змушує це робити або вони не можуть знайти альтернативу", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, у вересні більше десятка розробників мобільних сервісів та додатків об'єдналися для боротьби з монополією Apple та Google.