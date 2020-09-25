Epic Games, Spotify та Tinder об'єдналися для боротьби з монополією Apple та Google

Більше десятка розробників мобільних сервісів та додатків об’єдналися проти корпорацій Apple та Google, домагаючись перегляду комісій в онлайн-магазинах.

Про це йдеться в повідомленні на сайті об'єднання.

Союз отримав назву "Коаліція за справедливість для додатків". Серед її учасників - розробник ігор Epic Games, музичні сервіси Spotify та Deezer, власник сервісу знайомств Tinder (Match Group), власник поштового сервісу ProtonMail (ProtonMaiProton Technologies). Загалом в коаліцію увійшли 13 компаній.

Вони вимагають, серед іншого, переглянути розмір комісій для розміщення мобільних додатків в онлайн-магазинах, які складають 30% від доходу, зняти заборону на поширення програм в обхід App Store і припинити практику неринкового просування власних сервісів.

Учасники коаліції закликали доєднатись до ініціативи компанії будь-якого розміру, які підтримують рівні умови для всіх розробників додатків та ігор у всьому світі.

Нагадаємо, в серпні американський розробник комп'ютерних ігор Epic Games подав до суду на на Apple і Google через те, що вони вилучили гру Fortnite зі своїх магазинів.