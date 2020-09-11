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Google і Twitter сильніше блокуватимуть фейки напередодні виборів у США

Twitter помічатиме та видалятиме неправдиві повідомлення.

Google і Twitter сильніше блокуватимуть фейки напередодні виборів у США
Фото: autocentre.ua

Компанії Google і Twitter мають намір ще сильніше блокувати дезінформацію напередодні президентських виборів у США.

Про це повідомляє ВВС.

Компанії очікують потоку неправдивих заяв та оманливих повідомлень щодо голосування в листопаді.

У Twitter заявили, що планують більш агресивно помічати та видаляти маніпулятивні твіти, пов’язані з виборами.

Пошукова система Google заявила, що відстежуватиме більше результатів автозаповнення, щоб уникнути введення в оману виборців, особливо щодо звітів, які стверджують про дострокову перемогу.

Експерти в США занепокоєні, що широке використання поштових бюлетенів на виборах у США через пандемію коронавірусу може спричинити значні затримки з підрахунком результатів. А це може дозволити дезінформації набути популярності.

Нагадаємо, на початку вересня Facebook і Twitter ліквідували мережу акаунтів російської "фабрики тролів". Облікові записи пов'язують з організацією, яку звинувачують у втручанні у вибори в США.

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