Google і Twitter сильніше блокуватимуть фейки напередодні виборів у США

Компанії Google і Twitter мають намір ще сильніше блокувати дезінформацію напередодні президентських виборів у США.

Про це повідомляє ВВС.

Компанії очікують потоку неправдивих заяв та оманливих повідомлень щодо голосування в листопаді.

У Twitter заявили, що планують більш агресивно помічати та видаляти маніпулятивні твіти, пов’язані з виборами.

Пошукова система Google заявила, що відстежуватиме більше результатів автозаповнення, щоб уникнути введення в оману виборців, особливо щодо звітів, які стверджують про дострокову перемогу.

Експерти в США занепокоєні, що широке використання поштових бюлетенів на виборах у США через пандемію коронавірусу може спричинити значні затримки з підрахунком результатів. А це може дозволити дезінформації набути популярності.

Нагадаємо, на початку вересня Facebook і Twitter ліквідували мережу акаунтів російської "фабрики тролів". Облікові записи пов'язують з організацією, яку звинувачують у втручанні у вибори в США.