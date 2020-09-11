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У США через лісові пожежі загинуло більше десятка людей

Понад пів мільйона осіб у штаті Орегон змушені покинути свої домівки.

У США через лісові пожежі загинуло більше десятка людей
Фото: GETTY IMAGES

Понад 10 людей загинули у США через лісові пожежі. Унаслідок масової евакуації більше пів мільйона осіб змушені покинути свої домівки.

Про це повідомляє ВВС.

Губернаторка штату Орегон Кейт Браун заявила, що точна кількість загиблих ще не відома, але вже підтверджено як мінімум чотири жертви. У Каліфорнії підтверджено не менш ніж 10 загиблих, ще 16 зникли безвісти.

Наразі понад 100 лісових пожеж охопили 12 штатів США. Орегон, Каліфорнія і Вашингтон найбільш постраждали від займань, які в деяких випадках знищили цілі міста. За даними Національного міжвідомчого пожежного центру, близько 1,7 мільйона гектарів землі були знищені.

У Каліфорнії через дим від пожеж небо забарвилося в помаранчевий колір.

Нагадаємо, станом на 8 вересня пожежі в Каліфорнії охопили 809 тисяч гектарів. Це найбільша площа за всю історію спостережень.

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