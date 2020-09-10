Деркач пригрозив "шокуючими викриттями" у відповідь на санкції США

Він також заявив, що має намір захищати свої інтереси у суді.

Народний депутат України Андрій Деркач назвав введення проти нього американських санкцій актом помсти та пообіцяв оприлюднити "нові шокуючі факти", які нібито доводять корупцію у Сполучених Штатах.

Про це він написав в своєму Facebook.

"Коротко поясню тимчасове накладення так званих санкцій казначейством США. Реванш представників "Демокоррупції" в особі Байдена, Кента та Квієна. Реванш є невід'ємною частиною їхньої регулярної діяльності проти українських слідчих, журналістів та експертів, які розкривають все більше і більше міжнародних корупційних схем", - повідомив Деркач.

"На початку наступного тижня вийду на прес-конференцію з новими, шокуючими фактами викриття "Демокоррупції". Через витік інформації про майбутню пресконференцію інформація про санкції опублікована сьогодні. "Демокорупціонери" дуже бояться. Тому що кожне слово, яке буде мною озвучене, підкріплене цифрами, документами і цікавими записами. Відмовлятися від пресконференції не стану: на кону - державна незалежність і суверенітет України", - зазначив він.

Деркач також заявив, що має намір захищати свої інтереси у суді.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США сьогодні запровадило санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача за його спроби вплинути на президентські вибори в США в 2020 році.

Раніше Деркач заявляв про начебто втручання колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена у справи України і збирав на нього компромат.

У травні Деркач оприлюднив записи розмов нібито п'ятого президента України Порошенка, які, за його словами, "свідчать про зовнішнє управління Україною".

Порошенко назвав "плівки Деркача" спецоперацією проти стратегічних відносин з Америкою. А голова контррозвідки США заявив, що Росія використовує нардепа Деркача для очорнення Байдена.

У штабі Байдена відреагували на "плівки Деркача" і наголосили, що записи на них є "повністю відредагованими".