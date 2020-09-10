Суд Лондона призупинив розгляд екстрадиції Асанжа до США

Адвокат Ассанжа Едвард Фіцджеральд попередив суд, що якщо юрист дійсно заразився, вірус може виявитися в залі суду.

Лондонський суд відклав слухання у справі про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в США через підозри зараження одного з адвокатів на коронавірус.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що адвокат Ассанжа Едвард Фіцджеральд попередив суд, що якщо юрист дійсно заразився, вірус може виявитися в залі суду.

"Співробітники суду будуть в небезпеці, і ви самі цілком можете опинитися в небезпеці. Нарешті, наш клієнт, пан Ассанж, який входить до групи ризику, піддасться загрозу зараження в суді", - сказав він судді.

Окружний суддя Ванесса Барайтсер погодилася з доводами захисту. Нові слухання у справі призначені на понеділок, 14 вересня. До того моменту юрист, який представляє інтереси уряду США, має отримати результат аналізу на вірус.

Нагадаємо, 7 вересня у столиці Великобританії поновився суд щодо екстрадиції засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США. Від квітня 2019 року Ассанж перебуває у в’язниці.

Процес затримався на кілька місяців через епідемію коронавірусу,

У Сполучених Штатах 49-річному Ассанжу висунули обвинувачення у шпіонажі зокрема у зв’язку з викраденням інформації з урядових комп’ютерів.

Окремо Ассанжу закидають поширення під час виборчої кампанії у США 2016 року інформації на шкоду Гілларі Клінтон, яка змагалася за президентську посаду з Дональдом Трампом. Слідчі у США дійшли висновку, що той компромат, поширений через WikiLeaks, був викрадений росіянами, що Ассанж заперечує.

2012 року Джуліан Ассанж отримав притулок у посольстві Еквадору в Лондоні і провів там 7 років, уникаючи екстрадиції до Швеції, де щодо нього провадили тепер закрите слідство через звинувачення у сексуальних нападах.