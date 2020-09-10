Кіпр заблокував обговорення санкцій проти Білорусі

Кіпр в червні 2019 року ініціював введення європейських санкцій проти семи турецьких компаній.

Обговорення санкцій Євросоюзу проти білоруських чиновників призупинене через позицію Кіпру, який вимагає від ЄС виступити проти Туреччини в зв'язку з буровими роботами в східній частині Середземного моря.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Кіпр в червні 2019 року ініціював введення європейських санкцій проти семи турецьких компаній. Але ця пропозиція просувається "з черепашою швидкістю", йдеться в матеріалі.

За даними співрозмовників агенції, причиною уповільнення є стурбованість деяких інших членів ЄС, що санкції призведуть до "подальшого посилення протистояння з Туреччиною".

Зазначається, що після того, як міністри закордонних справ пообіцяли прискорити роботу над обмеженнями проти Туреччини, плани ввести санкції проти влади Білорусі отримали підтримку. Втім не виключено, що санкції можуть бути відкладені як щодо Білорусі, так і щодо Туреччини, пояснили джерела Bloomberg.

За їхніми даними, дипломати сподіваються на "прорив" в процесі до наступної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка пройде пізніше в вересні.

Нагадаємо, у Європейському Союзі планують ввести санкції проти 31 чиновника з Білорусі, відповідального за фальсифікацію виборів, розгін протестів і побиття людей. За даними Reuters, в санкційному сиску 3президента Білорусі наразі нема. Втім, імена ще можуть змінювати, санкційний список планують остаточно узгодити 21 вересня на черговій зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Санкцій ще не погодили Греція та Кіпр.