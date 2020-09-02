Facebook і Twitter ліквідували мережу акаунтів російської "фарбрики тролів"

Облікові записи пов'язують з організацією, яку звинувачують у втручанні у вибори в США.

Facebook і Twitter заявили про ліквідацію мережі облікових записів і сторінок, які були частиною російської операції впливу на вибори у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє ВВС.

У Facebook заявили про інтернет-кампанію, пов'язану з Російським агентством інтернет-досліджень (IRA). Цю організацію, наближену до російського уряду, звинувачують у втручанні у вибори 2016 року в США.

Twitter також заблокував п'ять облікових записів тієї ж мережі.

Операція була зосереджена навколо ресурсу PeaceData, який є некомерційним вебсайтом новин англійською та арабською мовами.

Як у Facebook, так і у Twitter заявили, що інтернет-кампанія досягла дуже обмеженого успіху.

Нагадаємо, в лютому 2019 року в день виборів у Конгрес Пентагон відключив російську "фабрику тролів" від інтернету.

Раніше СБУ повідомила про активізацію російської "фабрики тролів" перед українськими виборами.