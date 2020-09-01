Зеленський звільнив посла України в Перу

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Тумасова з посади посла України в Республіці Перу.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Згідно з документом, Тумасова звільнено починаючи з сьогоднішнього дня, 1 вересня.

"Звільнити Тумасова Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Перу", - йдеться в указі №369/2020, опублікованому на сайті голови держави.

Про причини звільнення дипломата не повідомляється.

Ігор Тумасов був призначений послом України в Перу в червні 2018 року. Раніше дипломат займав посади радника посольства України в Аргентині та генерального консула України в Ріо-де-Жанейро, радника Відділу Латинської Америки і Карибського басейну Другого територіального департаменту МЗС України.

В 2015-2017 роках Тумасов обіймав посаду начальника відділу країн Південної Америки департаменту Америки Міністерства закордонних справ України.