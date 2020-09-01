Зеленський привітав усіх з Днем знань і побажав "завжди 12 балів і 36,6"

Президент упевнений, що безпечні умови під час навчання мають бути головним пріоритетом.

Президент Володимир Зеленський привітав усіх з початком нового навчального року і висловив сподівання, що "й освітяни, і батьки, і всі інші дотичні до освітнього процесу будуть відповідальними".

"Цей рік особливий. До традиційного ранкового «візьми «змінку» додається «візьми маску». Окрім знайомого «не викрикуйте – піднімайте руки», кажуть «не забувайте і дезінфікуйте руки». А на зміну легендарному «не бігайте по коридорах» приходить «будь ласка, тримайте дистанцію»!, - написав глава держави у соцмережі.

Він наголосив, що безпечні умови під час навчання мають бути головним пріоритетом. "Маємо адаптуватися до ситуації, коли і знання, і здоров’я є надважливими", - додав він.

"Бажаю всім завжди 12 балів і 36,6. Всіх з Днем знань!", - написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Міносвіти запропонувало перший шкільний урок присвятити розвінчуванню міфів про COVID-19.

Раніше Міністерство охорони здоров’я оприлюднило карантинні правила для навчання у школах.

У них, зокрема, зазначено, що якщо хоча б один учень заразиться коронавірусом, то весь клас має йти на самоізоляцію. Час початку та завершення занять для класів і груп має бути різним.