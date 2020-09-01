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​Зеленський нагородив медалями трьох підлітків, які врятували жінку, котра тонула

Третього липня жінка ледве не потонула в місцевому ставку.

​Зеленський нагородив медалями трьох підлітків, які врятували жінку, котра тонула
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський нагородив медаллю "За врятоване життя" трьох мешканців села Станіславчик Жмеринського району Вінницької області, які врятували жінку, котра тонула.

Відповідний указ № 368/2020 президент підписав 1 вересня 2020 року.

Так, "за мужність і самовіддані дії, виявлені у врятуванні життя людини", нагороджено учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 м. Жмеринка Богдана Войтовича, учня Станіславчицької загальноосвітньої школи І-ІІ-ІІІ ступенів Жмеринського району Вінницької області Дмитра Дячука та студента Хмельницького національного університету Олександра Кириченка.

Третього липня підлітки врятували жінку, яка тонула в місцевому ставку.

Нагадаємо, 24 серпня музикант, екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський відмовився від ордена "За заслуги", яким його нагородив президент.

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