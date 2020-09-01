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У львівському університеті поліція виявила лабораторію з виробництва метадону

Наркотик виготовляв завідувач лабораторії вишу, збут товару відбувався через кальян-бар.

У львівському університеті поліція виявила лабораторію з виробництва метадону
Фото: facebook.com/Didenko.Iryna (скріншот відео)

В одному з вищих навчальних закладів Львова поліція виявила лабораторію з виготовлення метадону.

Про це повідомила прокурорка Львівської області Ірина Діденко.

"Розкрили групу осіб, які організували у львівському навчальному закладі ніщо інше як нарколабораторію", - написала Діденко у фейсбуці.

За версією слідства, у групу входили четверо львів'ян: завідувач лабораторії вишу, співвласник кальян-бару і два його працівники. Хімік виготовляв наркотик, власник бару був організатором нелегального бізнесу, а його підлеглі фасували наркотик і розповсюджували його за допомогою інтернет-магазину.

"Задокументовано виготовлення для збуту майже 3 кг метадону вартістю понад 1,8 млн гривень. Сьогодні їх затримали під час реалізації ще понад 1 кг наркотичної речовини вартістю близько 700 тис. гривень", - повідомила прокурорка.

У якому саме навчальному закладі було виявлено нарколабораторію, Діденко не уточнила, але львівське інтернет-видання Zaxid.net з посиланням на неназвані джерела повідомило, що йдеться про Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій.

Нагадаємо, раніше в Києві професор хімії організував виробництво амфетаміну.

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