В Україні з 1 вересня змінюються правила отримання "пакунку малюка"

Замість "пакунка малюка", після того як вони закінчилися в регіонах, буде надаватися грошова компенсація.

З 1 вересня батьки замість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" зможуть отримати його грошову компенсацію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

"Тепер у батьків є право вибирати, що для їх малюка є необхідним: чи потрібен їм одяг, якщо у них вже є діти, особливо діти, які мають маленьку різницю у віці, або якщо дитина має алергію і йому не підходять засоби, передбачені в формі пакунку", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, замість "пакунка малюка", після того як вони закінчилися в регіонах, буде надаватися грошова компенсація. Ці кошти мають бути витрачені протягом року з дня їх зарахування на рахунок.

Отримати грошову компенсацію зможуть наступні категорії:

громадяни, які у 2020 році не отримали "пакунок малюка", можуть звернутися за грошовою компенсацією протягом 12 місяців від народження дитини;

українці, іноземці та особи без громадянства, які разом з дитиною проживають на території України на законних підставах (або прийомні батьки, опікуни) і забезпечують належні умови для догляду за нею.

Для отримання компенсації батьки мають звернутися до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення, виконавчого органу сільської, селищної, міської ОТГ.

При собі треба мати такі документи:

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка з пологового будинку про неотримання одноразової допомоги (у разі народження дитини у 2020 році);

копія паспорта або ідентифікаційного номера.

Нагадаємо, Уряд дозволив батькам новонароджених отримувати гроші замість бейбі-боксів. 5000 гривень можна буде отримати на картку ПриватБанку, кошти мають витрачатися тільки на речі для малюка та породіллі.

Батьки новонароджених отримують "пакунки малюка" з вересня 2018 року. Вони містять 25 речей, які необхідні малюкам і мамам одразу після народження. Загальна вартість боксу має складати 5000 гривень.