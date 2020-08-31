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Фокін відповів на критику його заяв щодо Донбасу

Фокін вважає, що якщо "прихильники війни" скаженіють, значить його слова "потрапили туди, куди треба".

Фокін відповів на критику його заяв щодо Донбасу
Фото: rubryka.com

Перший заступник керівника української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Вітольд Фокін упевнений, що представники чинної влади критикують його, бо мають зв'язок із "попередниками".

Про це він заявив в коментарі "5 каналу".

"Це означає, що в провладних структурах є заслані козачки. Якщо прихильники війни скаженіють, значить мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми і збираємося робити. Я маю на увазі, ми з Леонідом Макаровичем Кравчуком", – сказав Фокін.

Нагадаємо, Фокін в інтерв'ю виданню "Страна" заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області. "І з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які, зрештою, мають бути розслідувані, і винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу", - сказав Фокін.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окремі коментарі Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заявив, що вважає заяви Фокіна провокативними, спекулятивними і такими, що не відповідають національним інтересам.

 

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