Повідомлення про смерть зірки "Чорної пантери" стало найпопулярнішим твітом в історії

Твіт про смерть Чедвіка Боузмана набрав 7,3 мільйона лайків і понад 3 мільйони ретвітів.

Звістка про смерть виконавця головної ролі стрічки "Чорна пантера" Чедвіка Боузмана стала найпопулярнішим повідомленням в історії соцмережі Твіттер.

Про це повідомило ВВС.

Твіт, який з'явився в обліковому записі актора набрав 7,3 мільйона лайків і понад 3 мільйони ретвітів.

Попередній рекорд популярності у соцмережі Твіттер встановив 44-й президента США Барак Обама у 2017 році - політик процитував Нельсона Манделу. Публікація Обами набрала 4,3 мільйона лайків і понад 1,6 мільйона ретвітів.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

Нагадаємо, Чедвік Боузман помер 29 серпня в Лос-Анджелесі після тривалої боротьби з раком. Йому було 43 роки. Члени сім'ї повідомили, що в Боузмана знайшли рак товстої кишки чотири роки тому.

Актор знімався у фільмах "Маршалл", "П'ятеро однієї крові" та інших відомих стрічках під час операцій та курсів хімієтерапії.