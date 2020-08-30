Хорватія і Франція потрапили до переліку країн червоної зони

Міністерство охорони здоров’я 30 серпня оновило перелік держав червоної і зеленої зон за поширенням коронавірусу.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
До зеленої зони станом на 30 серпня потрапили 136 країн, зокрема Бельгія, Мексика, Індія, Монако і Казахстан.
Також у зеленій зоні залишаються Єгипет, Туреччина, Болгарія, Грузія, Росія, Польща, Греція, Німеччина та Білорусь.
У червоній зоні - 57 країн світу, зокрема: Хорватія, Франція, Чорногорія, Албанія, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Румунія та Сполучені Штати Америки.
Нагадаємо, після повернення з країн червоної зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням прогами "Дій вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту впродовж доби після прибуття.
Обсервації не підлягають особи, які прибули з країн червоної зони, якщо вони мають негативний результат тестування на ковід-19 ПЛР-методом, проведений не більше ніж за 48 годин до перетину кордону України.
Іноземцям обов'язково мати страховий поліс, що покриває ковід-19.
Україна включає до червоного списку держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні.
Нагадаємо, що 27 серпня Кабінет Міністрів достроково заборонив в'їзд іноземців на територію України. Спочатку планувалося, що це відбудеться з 29 серпня, однак заборона чинна вже з опівночі 28 серпня. Потрапити в Україну можуть тільки окремі категорії іноземців.