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У Берліні близько 18 000 мітингувальників протестують через карантинні обмеження

Міська влада спочатку заборонила цю акцію, однак була змушена дозволити проведення за рішенням суду. 

Фото: Fabian Matzerath, Bild
У Берліні на марш проти карантинних обмежень 29 серпня вийшли близько 18 000 протестувальників.

Демонстранти не носять маски і не дотримуються соціальної дистанції. Наплив мітингувальників продовжує зростати, пише Die Welt.

Поліція наголошує на необхідності носіння масок. Прессекретарка місцевої поліції зазначила, що невиконання цієї вимоги може стати причиною розпуску демонстрації.

Демонстранти на Фрідріхштрассе та Унтер ден Лінден мали прапори, деякі з інших федеральних земель. Серед іншого, на великих табличках написано: "Ми - це люди". Інші банери вимагали відставки федерального уряду та припинення захисних умов через пандемію коронавірусу.

Спочатку міська влада заборонила цю акцію, однак була змушена дати на неї дозвіл через рішення суду.

Нагадаємо, що акція проти карантинних обмежень також відбулася в Берліні 1 серпня. У ході її проведення постраждали 18 поліцейських. 

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