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"Росія та ЄС можуть стати посередниками у розв'язанні політичної кризи в Білорусі", - Латушко

Одностороння медіація неможлива, вважають у Координаційній раді опозиції.

"Росія та ЄС можуть стати посередниками у розв'язанні політичної кризи в Білорусі", - Латушко
Павел Латушко
Фото: EPA/UPG

Для розв'язання внутрішньополітичної кризи в Білорусі в якості посередників можна залучити Росію та Європейський Союз.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua заявив член президії Координаційної ради Білорусі по трансферу влади Павло Латушко.

"Можливо посередництво з боку Росії. На наш погляд ситуація передбачає однозначно і медіацію з боку Європейського Союзу. Тобто, одностороння медіація неможлива", - сказав Павло Латушко.

За словами Латушка, для залучення посередників необхідна згода двох сторін - чинної влади в особі Лукашенка та Координаційної ради.

"Потенційно ми готові на це піти. Але ще раз кажу: остаточне рішення не ухвалене", - зазначив член президії Координаційної ради.

Під час бесіди політик зауважив, що нині діалог слід вести з чинною владою, "яка контролює ситуацію в країні". При цьому, як зазначає Латушко, Координаційна рада ще не визначилася, чи погодиться із висуненням Олександра Лукашенка в президенти в ході перевиборів у Білорусі.

"Нині ми це питання не обговорювали і не обговорюємо. Ми будемо виходити з чинного законодавства, з того, яким чином буде ухвалене рішення щодо проведення виборів, на яких умовах. Виходячи з цього і будемо діяти", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше одна з лідерів опозиції, письменниця, нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич припустила, що президент РФ Володимир Путін міг би стати посередником у процесі врегулювання ситуації в Білорусі.

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