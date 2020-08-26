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Алексієвич перед допитом: "Треба, можливо, і Путіна залучити до розмови, і світ, щоб Лукашенко почав говорити"

"На жаль, наше громадянське суспільство сильне, але поки що не таке сильне, тому нам потрібна допомога світу, можливо, і Росії". 

Алексієвич перед допитом: "Треба, можливо, і Путіна залучити до розмови, і світ, щоб Лукашенко почав говорити"
Фото: Виктор Толочко/SPUTNIK

Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, яка була викликана на допит білоруськими правоохоронцями, заявила, що аби змінити ситуацію, Білорусі знадобиться допомога світу і президента РФ Володимира Путіна, оскільки саме з ним спілкується Олександр Лукашенко.

Відповідну заяву письменниця зробила перед допитом у Слідчому комітеті Білорусі, пише TYT.by

"Я бачу, що, можливо, світ нам допоможе, щоб Лукашенко почав розмовляти з кимось, тому що зараз він розмовляє тільки з Путіним. Треба, можливо, і Путіна залучити до розмови, і світ, щоб Лукашенко почав говорити і зрозумів, що не можна ставити своє життя, життя своєї родини на одну кладку зі своїм народом і його долею", - зазначила вона.

На думку Алексієвич, Координаційна рада в Білорусі, створена для трансферу влади, навряд чи впорається із ситуацією.

"На жаль, наше громадянське суспільство сильне, але поки що не таке сильне, тому нам потрібна допомога світу, можливо, і Росії, якщо ми зможемо разом її залучити", - додала вона.

Допит Алексієвич у Слідкомі тривав близько 40 хвилин. Письменниця відмовилася свідчити проти себе.

Нагадаємо, що на тлі жорстоких розгонів масових протестів після оголошення Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич закликала його піти у відставку. Пізніше вона увійшла до Координаційної ради "для трансферу влади в Білорусі".

24 серпня її викликали на допит як свідка у кримінальній справі, порушеній за фактом створення Координаційної ради опозиції і спроби захоплення державної влади. Алексієвич є членом президії ради.

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