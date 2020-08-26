На з’їзді партії "УДАР" висловили підтримку білоруському народові у відстоюванні свободи, демократії та гідності

"УДАР" є солідарним з народом Білорусі у відстоюванні свободи, демократії та людської гідності".

Сьогоднішні події у Білорусі свідчать про те, що ми живемо в період великих геополітичних змін і стоїмо на порозі нових загроз і викликів.

Про це на з’їзді партії "УДАР" в Києві заявила представниця львівського "УДАРу", депутат парламенту 8 скликання Оксана Юринець, повідомили у пресслужбі партії.

"Сьогоднішні події у Білорусі свідчать про те, що ми живемо в період великих геополітичних змін і стоїмо на порозі нових загроз і викликів. "УДАР" є солідарним з народом Білорусі у відстоюванні свободи, демократії та людської гідності", - наголосила Юринець.

Вона нагадала, що і українському народові довелося пережити чимало випробувань. Окупацію Криму, війну, яку розгорнула Росія на сході нашої держави.

Тому, на її переконання, саме і від результатів місцевих виборів залежить здатність України давати рішучу відсіч зовнішнім загрозам.

"Тільки достойні люди мають представляти інтереси громадян на місцях і подолати ту недовіру до влади, яка панує сьогодні в суспільстві. Питання освіти, якісного медичного обслуговування, зростання добробуту людей – це не просто умови імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, це - частина високих європейських стандартів, які мають відчути українці. І нова місцева влада тут є визначальною, - підкреслила Юринець. - Світ не чекає аутсайдерів, світ дуже швидко змінюється. З’являються нові виклики, як наприклад пандемія. І тут наш лідер, міський голова Києва Віталій Кличко показав, як повинна діяти влада, як правильно комунікувати із громадою і разом протидіяти небезпеці. Сильні, фахові, віддані управлінці на місцях – наша мета і запорука сильної України. Я вірю в особливе призначення України у ХХІ столітті. Вірю в сили кожного, хто йде пліч-о-пліч з "УДАРом" на місцеві вибори", - наголосила Оксана Юринець.

Вона також нагадала, що саме команда "УДАРу" у парламенті була локомотивом, який працював над отриманням Україною безвізу з Європейським Союзом. А також була активним учасником переговорів щодо розширення співробітництва з НАТО.

Нагадаємо, що партія мера Києва Віталія Кличка "УДАР" у середу, 26 серпня, провела з'їзд у Києві. Кличко заявив, що його партія йде на місцеві вибори окремо, але готова співпрацювати з проєвропейськими політсилами в новообраній Київраді та інших місцевих радах на всіх рівнях.