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"Укрзалізницю" очолив член наглядової ради аеропорту "Бориспіль" Жмак

Раніше він був першим заступником голови Одеської ОДА.

"Укрзалізницю" очолив член наглядової ради аеропорту "Бориспіль" Жмак
Фото: agropolit.com

Кабінет міністрів призначив Володимира Жмака головою правління акціонерного товариства "Українська залізниця".

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 26 серпня, повідомив представник уряду в Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

Володимир Жмак народився 16 березня 1964 року в м. Чорнобиль Київської області. Від 2015 до 2016 року був першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації. Обіймав керівні посади у структурах групи ТНК-BP, яка входила до списку 10 найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягом видобутку нафти.

Як радник президента найбільшого в Україні мобільного оператора "Київстар" відповідав за розвиток нових напрямів бізнесу та комплаєнс. Протягом семи років входив до наглядової ради "Київстару". Член ради Європейської бізнес асоціації (EBA) із 2012 до 2014 року.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що Кабінет Міністрів має намір розглянути кандидатуру на посаду керівника "Укрзалізниці". В. о. голови правління "УЗ" до сьогодні був Іван Юрик. Він був призначений т.в.о. голови правління "УЗ" замість Желька Марчека, який не виправдав довіри.

У червні наглядова рада "УЗ" ухвалила рішення про негайне відсторонення від повноважень відповідального за вантажні перевезення в.о. члена правління Романа Веприцького, а також рекомендувала акціонеру - Кабміну - звільнити його із займаної посади.

У травні 2019 року Жмака призначили членом наглядової ради аеропорту "Бориспіль".

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