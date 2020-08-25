​Зеленський сподівається, що війна на Донбасі закінчиться до кінця року

На його думку, досягнуті лідерами держав-учасниць Нормандського формату в кінці 2019 року домовленості виконуються.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що припинити бойові дії на Донбасі вдасться до кінця 2020 року.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Euronews, повідомляє пресслужба глави держави.

"Друга зустріч в Нормандському форматі говорить про те, що у нас є великий шанс закінчити війну", - сказав Зеленський.

Він висловив сподівання, що завершити війну вдасться вже в цьому році.

"Якщо порівнювати нашу команду й минулу – так, як я хочу, ніхто не хотів. Таких темпів і так тиснути на це питання – ніхто такого не робив, і всі це бачать. І я говорю не лише про українців – всі наші іноземні партнери це бачать. Я знаю, що швидше мене ніхто це не закінчить", - додав він.

На думку Зеленського, наразі немає іншого реального дієвого плану з мирного врегулювання ситуації на сході України, який підтримували б всі чотири сторони Нормандського переговорного формату. Тому він хоче і далі рухатися цим шляхом до кінця війни на Донбасі.

"Якщо він (переговорний формат - ред.) не працюватиме, тоді вже будемо думати про інше плані", - вказав президент.

Він також повідомив, що досягнуті лідерами держав-учасниць Нормандського формату на останній зустрічі в Парижі в кінці 2019 року домовленості виконуються, хоча і не так швидко, як хотілося б.

Нагадаємо, сьогодні, 25 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі двоє військовослужбовців підірвалися на вибуховому пристрої.

З початку доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі - бойовики здійснили один постріл з автоматичного станкового гранатомету біля Хутору Вільного.