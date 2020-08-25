Через коронавірус масове святкування може призвести до колапсу.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками іудейських релігійних організацій України та обговорив дотримання протиепідемічних обмежень під час святкування Рош га-Шана в Умані.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

На початку зустрічі Зеленський подякував за підтримку та молитву за мир в Україні, яка відбулася в День Незалежності.

"В Україні багато різних людей, багато національностей та віросповідань. Але це прекрасно, що ми всі об’єднані в Україні", - наголосив він.

За словами президента, саме через це він ініціював надання державного статусу низці релігійних свят, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош га-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду тощо.

Зеленський зазначив, що Україна розуміє, наскільки важливе для десятків тисяч хасидів святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року. Водночас цьогоріч пандемія коронавірусу внесла корективи у плани та звички, адже нині епідемічна ситуація в Україні та Ізраїлі викликає велике занепокоєння.

"У цьому році через COVID-19 складна ситуація, з якою бореться зараз весь світ. Всі великі скупчення людей дають приріст інфікування в рази… Масове святкування Рош га-Шана призведе до колосального колапсу. Це буде колапс в Україні, потім це буде колапс в інших країнах", - наголосив президент.

Зеленський повідомив, що обговорив ситуацію з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"Тому вони зверталися до нас, щоб ми закрили Умань. Це свято дуже важливе. Впевнений, що кожного року ми будемо тільки посилювати наші відносини… Але у нас складна ситуація", - пояснив президент.

Він попросив представників іудейських релігійних організацій України звернутися до єврейської громади із закликом уникати масового скупчення людей на Рош га-Шана цього року.

Президент нагадав, що обмеження на масові зібрання були запроваджені для українців у квітні, коли християни відзначають Великдень.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо,15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Мер закликав втрутитися в ситуацію президента.

18 серпня мер Умані розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів.

Крім того, уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані на свято Рош га-Шана.

21 серпня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Україна введе технічні обмеження, щоб запобігти паломництву хасидів на Черкащину.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.