У 14-й омбр ім. князя Романа Великого повідомили про загибель офіцера

Командування 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у вівторок, 25 серпня, повідомило про загибель старшого лейтенанта Володимира Рудика.
Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.
"За результатами попередньої службової перевірки воїн помер унаслідок необережного поводження зі зброєю. Командування бригади висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Володимира", - сказано в повідомленні.
Повідомлення про смерть 31-річного офіцера Володимира Рудика 22 серпня з’явилося на офіційному сайті села Золотники Теребовлянського району Тернопільської області, звідки він був родом. Зазначалося, що Рудик загинув на Луганщині.
Коли саме і за яких обставин загинув військовий, не уточнено.
У зв’язку із загибеллю земляка у Золотниківській ОТГ 22-24 серпня оголошено днями жалоби.
За повідомленням пресцентру штабу ООС, бойових втрат у лавах українських військових не було від початку режиму припинення вогню - з 27 липня.