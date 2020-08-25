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У 14-й омбр ім. князя Романа Великого повідомили про загибель офіцера

Попередня перевірка встановила, що Володимир Рудик помер унаслідок необережного поводження зі зброєю.

У 14-й омбр ім. князя Романа Великого повідомили про загибель офіцера
Фото: facebook.com/burgea.oksana

Командування 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у вівторок, 25 серпня, повідомило про загибель старшого лейтенанта Володимира Рудика.

Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.

"За результатами попередньої службової перевірки воїн помер унаслідок необережного поводження зі зброєю. Командування бригади висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Володимира", - сказано в повідомленні.

Повідомлення про смерть 31-річного офіцера Володимира Рудика 22 серпня з’явилося на офіційному сайті села Золотники Теребовлянського району Тернопільської області, звідки він був родом. Зазначалося, що Рудик загинув на Луганщині.

Коли саме і за яких обставин загинув військовий, не уточнено.

У зв’язку із загибеллю земляка у Золотниківській ОТГ 22-24 серпня оголошено днями жалоби.

За повідомленням пресцентру штабу ООС, бойових втрат у лавах українських військових не було від початку режиму припинення вогню - з 27 липня.

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