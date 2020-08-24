На Миколаївщині поліція затримала 30 озброєних осіб при спробі рейдерського захоплення маслопресового заводу. Про це повідомили в обласній поліції.

Інцидент стався близько 6 ранку 24 серпня.

"У поліцію надійшло повідомлення про те, що на територію розташованого у смт Братське маслопресового заводу, пошкодивши вхідні двері, проникли близько 30 невідомих озброєних осіб", - йдеться у повідомленні.

На місце події прибув особовий склад та керівництво відділу поліції, бійці спецпідрозділу ТОР та спецпризначенці.

Нападників затримали. З ними проводять слідчі дії.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, херсонська поліція повідомила про підозру в рейдерстві депутату райради. Підозрюваний нібито намагався віджати фірму коллаборанта Німетуллаєва.