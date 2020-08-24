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У вівторок у Києві короткочасний дощ, до + 24 градусів

Грози прогнозують майже у всіх регіонах України.

У вівторок у Києві короткочасний дощ, до + 24 градусів
Фото: EPA/UPG

25 серпня в Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ, можлива гроза, вітер південно-західний, 3-8 м / с, температура вночі +16 ... + 18 градусів, вдень + 22 ... + 24 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На Заході України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень помірні, місцями значні дощі (в Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській областях та в Карпатах короткочасні помірні дощі), грози, вітер південно-західний, 3-8 м / с, температура вночі +11 ... + 18 градусів, вдень + 20 ... + 26 градусів.

У Карпатах вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасні дощі, температура вночі +10 ... + 15 градусів, вдень + 17 ... + 22 градусів.

У Моршині, Трускавці вночі місцями короткочасний дощ, вдень помірні, місцями значні дощі, температура вночі +13 ... + 15, вдень +22 ... + 24 градусів.

У Сваляві короткочасні дощі, вночі місцями, температура вночі +13 ... + 15 градусів, вдень + 22 ... + 24 градусів.

На Півночі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози, вітер південно-західний, 3-8 м / с, температура вночі +12 ... + 18 градусів, вдень + 21 ... + 27 градусів.

У Центральних областях мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, в Полтавській і Дніпропетровській областях без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м / с, температура вночі +12 ... + 18, вдень + 23 ... +30 градусів.

На Сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м / с, температура вночі +10 ... + 17 градусів, вдень + 27 ... + 33 градусів.

На Півдні також мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м / с, температура вночі +13 ... + 19 градусів, удень +27 ... + 33 градусів.

У Криму мінлива хмарність, також без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м / с, температура вночі +13 ... + 18 градусів, удень +28 ... + 33 градусів.

У Ялті без опадів, температура вночі +15 ... + 17 градусів, вдень + 30 ... + 32 градусів.

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Джерело: "Украинские новости"
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