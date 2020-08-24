У Києві проходять святкування до 29-ї річниці проголошення Незалежності України.

У понеділок вранці президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою вшанували пам’ять загиблих українських воїнів біля Михайлівського Золотоверхого собору, передає пресслужба глави держави.

Під час хвилини мовчання 29 дітей випустили в небо повітряні кульки.

Президент та перша леді взяли участь у святковому молебні на подвір'ї Софії Київської, поклали квіти до пам'ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Фото: president.gov.ua

Фото: Офіс президента

Зеленський виступив з промовою на Софійській площі. Президент сказав, що "будує країну, яка готова дати відсіч, байдуже кому - агресору, вірусу чи кризі". А також попросив "не плутатись під ногами" тих, хто мав шанс розбудувати країну.

Глава держави вручив державні нагороди, після чого почався концерт хітів.

Фото: president.gov.ua

Фото: Команда Зеленського

Фото: телеграм-канал Команда Зеленського

Фото: телеграм-канал Команда Зеленського

Фото: телеграм-канал Команда Зеленського

Фото: телеграм-канал Команда Зеленського

"Давайте ніколи не забувати, нам є ким і чим пишатися. У нашої країни багато скарбів - особливо наукових, у нашої країни багата історія - особливо музична історія Незалежності", - сказав Зеленський.

Концерт почали "Мелодією" Скорика, потім співали Монатік, Потап, Тарас Тополя, Джамала, Ніна Матвієнко, Ірина Білик та інші знаменитості. Деякі пісні виконували російською мовою.

Нагадаємо, у зв’язку з урочистими заходами у центрі Києва перекрито рух.