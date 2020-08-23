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КМДА опублікувала карту вулиць, які перекриють до Дня Незалежності

Понад десять вулиць закриють для проїзду.

У центральній частині Києва 23-24 серпня у зв’язку з Днем прапора та Днем Незалежності закриють проїзд деякими вулицями. Мапу перекриття оприлюднила Київська міська держадміністрація.

Рух транспорту буде заборонено з 16:00 23 серпня і до закінчення святкування 24 серпня в місцях проведення заходів та на прилеглих вулицях.

Зокрема, рух обмежуватимуть на таких вулицях:

  • вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі);
  • Михайлівська площа;
  • вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі);
  • вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);
  • вулиця А. Тарасової;
  • вулиця Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);
  • вулиця Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської);
  • Софійська площа;
  • Рильський провулок;
  • вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі);
  • вулиця Десятинна.

Також 24 серпня з 08:00, у зв’язку з проведенням масових заходів, буде перекрито:

  • частину вул. Володимирської (біля парку ім. Т. Г. Шевченка);
  • бульвар ім. Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі);
  • вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі);
  • Володимирський проїзд;
  • вул. Костьольна;
  • вул. Прорізна;
  • вул. Б. Хмельницького (на відрізку від вул. Володимирської до вул. Хрещатик);
  • площа Бессарабська;
  • вул. Хрещатик (на відрізку від площі Європейської до пл. Бессарабської);
  • площа Європейська;
  • Володимирський узвіз (на відрізку від площі Поштової до Європейської площі);
  • вул. Городецького (на відрізку від вул. Хрещатик до вул. Заньковецької).

Окрім того, 24 серпня будуть внесені зміни у роботу маршрутів наземного громадського транспорту.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко привітав зі святами відеороликом про історичні події з початку Незалежності.

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