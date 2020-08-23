КМДА опублікувала карту вулиць, які перекриють до Дня Незалежності

У центральній частині Києва 23-24 серпня у зв’язку з Днем прапора та Днем Незалежності закриють проїзд деякими вулицями. Мапу перекриття оприлюднила Київська міська держадміністрація.
Рух транспорту буде заборонено з 16:00 23 серпня і до закінчення святкування 24 серпня в місцях проведення заходів та на прилеглих вулицях.
Зокрема, рух обмежуватимуть на таких вулицях:
- вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі);
- Михайлівська площа;
- вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі);
- вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);
- вулиця А. Тарасової;
- вулиця Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);
- вулиця Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської);
- Софійська площа;
- Рильський провулок;
- вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі);
- вулиця Десятинна.
Також 24 серпня з 08:00, у зв’язку з проведенням масових заходів, буде перекрито:
- частину вул. Володимирської (біля парку ім. Т. Г. Шевченка);
- бульвар ім. Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі);
- вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі);
- Володимирський проїзд;
- вул. Костьольна;
- вул. Прорізна;
- вул. Б. Хмельницького (на відрізку від вул. Володимирської до вул. Хрещатик);
- площа Бессарабська;
- вул. Хрещатик (на відрізку від площі Європейської до пл. Бессарабської);
- площа Європейська;
- Володимирський узвіз (на відрізку від площі Поштової до Європейської площі);
- вул. Городецького (на відрізку від вул. Хрещатик до вул. Заньковецької).
Окрім того, 24 серпня будуть внесені зміни у роботу маршрутів наземного громадського транспорту.
Раніше міський голова Києва Віталій Кличко привітав зі святами відеороликом про історичні події з початку Незалежності.