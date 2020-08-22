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Двоє дітей загинули в ДТП з вантажівкою у Полтавській області

Аварія сталася вночі на трасі "Київ - Харків".

Біля села Готвянчик Полтавського району вночі 22 серпня вантажівка зіткнулася з легковиком. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 30-річний водій та діти двох та чотирьох років. Ще троє людей отримали травми.

Про це інформує пресслужба поліції Полтавської області.

Повідомляється, що близько 2:00 на 336-му кілометрі автодороги "Київ - Харків - Довжанський" зіткнулися автомобіль Volvo S60 під керуванням 30-річного водія та вантажний автомобіль MAN під керуванням 34-річного водія.

Унаслідок ДТП водій та пасажири Volvo (двох та чотирьох років) від отриманих травм померли на місці події. 30-річна пасажирка автомобіля Volvo отримала тілесні ушкодження і в тяжкому стані доставлена до 1-ї міської клінічної лікарні Полтави.

Також отримали тілесні ушкодження й доставлені до лікарні водій автомобіля MAN та його пасажир.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.

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