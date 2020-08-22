Скульптуру дівчинки з колосками біля меморіалу жертвам Голодомору демонтували через напад вандалів

Вандали у ніч з 21 на 22 серпня намагались пошкодити скульптуру "Гірка пам’ять дитинства" на території Національного музею Голодомору.

На сайті установи повідомили, що пам’ятник демонтували для реставрації, водночас не вказали, що саме з ним сталося.

На місце викликали поліцію.

"Керівництво Музею попередньо повідомляє: на скульптурі немає пошкоджень. Національний музей Голодомору-геноциду зробить все можливе, щоб найближчим часом скульптура повернулась на своє місце", - сказано у повідомленні.

Фото: holodomormuseum.org.ua

Фото: holodomormuseum.org.ua

Фото: holodomormuseum.org.ua

Скульптура дівчинки з колосками є одним з головних символів музею. "Меморіал жертв Голодомору" був відкритий у 2008 році. Планувалось, що до 2019 року побудують другу чергу комплексу - музейну. Будівництво оцінили у 700 млн гривень.