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Окупанти не порушували режиму тиші на Донбасі в п'ятницю, - штаб ООС

Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.

Окупанти не порушували режиму тиші на Донбасі в п'ятницю, - штаб ООС
Фото: Макс Левин

З початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі дотримувалися режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень", - йдеться у вечірньому зведенні.

У штабі запевняють, що ситуація залишається контрольованою, а українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. При цьому, зазначається, що ЗСУ перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Нагадаємо, у четвер окупанти двічі порушували перемир’я на Донбасі.

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